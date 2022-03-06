ليبيا – أكدت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من أعمال تركيب محولات جهد 66 كيلو فولط في محطتي أبو هادي وبن جواد ذات الجهود المماثلة.

بيان صحفي صدر عن الشركة اطلعت عليه صحيفة المرصد أوضح تركيب محول بقدرة 20 ميغا واط في محطة أبو هادي وتدوير محول آخر بقدرة 10 ميغا واط من المحطة إلى محطة بن جواد مؤكدا إن هذا يتم في إطار جهود ملاكات فنية بدائرة صيانة الجهد المتوسط سرت بالتعاون مع التقسيمات الفنية والخدمية بالشركة.

وأضاف البيان إن هذه الخطوة تأتي في إطار العمل المتواصل لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في مدينة سرت وتطويرها بمعدات جديدة لمواكبة تزايد الأحمال والطلب على الطاقة.