مصر – تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الأحد، سماع المرافعات في محاكمة رجل الأعمال حسن راتب، والنائب السابق علاء حسانين، و21 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”الآثار الكبرى”.

وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر خضر وعضوية المستشارين مصطفى رشاد عب التواب، ومحمد شريف صبرة، وعونى محمد مطر، وسكرتارية محمد عبد العزيز وحمدى درويش.

وكانت النيابة العامة، وجهت لحسن راتب تهمة تمويل علاء حسانين بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار والاتجار فيها، كما وجهت لحسانين والمتهمين الآخرين، تهمة التنقيب عن الآثار داخل المحافظات المصرية والاتجار فيها وتهريبها للخارج.

وفي وقت سابق، قررت النيابة حبس راتب على ذمة التحقيقات، وطالبت بسرعة التحريات حوله، ووجهت له تهمة تمويل حسانين المعروف بـ”نائب الجن” بملايين الجنيهات للتنقيب عن الآثار.

يذكر أن الأجهزة الأمنية المصرية، كانت قد ألقت القبض على رجل الأعمال حسن راتب، تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطه، بعدما كشفت التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق مع النائب البرلماني السابق علاء حسانين الشهير بنائب الجن والعفاريت، أن راتب متهم بتمويل علاء حسانين ماديا في عمليات التنقيب عن الآثار.

المصدر: اليوم السابع