إنجلترا – تتجه أنظار عشاق كرة القدم مساء اليوم الأحد صوب ملعب “الاتحاد” الذي سيكون مسرحا لـ”ديربي” مانشستر بين السيتي وضيفه اليوناتيد، في المرحلة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ومن المقرر أن يطلق حكم الساحة الإنجليزي مايكل أوليفير (37 عاما) صافرة بداية “الديربي” المرتقب في تمام الساعة (16:30) بتوقيت غرينيتش.

وسيبدأ الإسباني بيب غوارديولا (51 عاما)، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي لقاء “الديربي” ضد جاره اللدود فريق “الشياطين الحمر” بالتشكيلة الأساسية التالية:

حراسة المرمى: إيديرسون.

خط الدفاع: كانسيلو – لابورت – ستونز – ووكر

خط الوسط: بيرناردو سيلفا – دي بروين – رودري

خط الهجوم: رياض محرز – فودين – غريليش.

في المقابل، اختار الألماني الآخر رالف رانجنيك (63 عاما)، المدير الفني الجديد لفريق مانشستر يونايتد، التشكيلة الأساسية التالية، التي شهدت مفاجأة كبرى بعدم وجود مكان فيها للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وحتى على دكة البدلاء:

حراسة المرمى: دي خيا.

خط الدفاع: آرون وان بيساكا – فاران – ماغواير – لوك شاو

خط الوسط: فريد – مكتوميناي – بول بوغبا

خط الهجوم: برونو فرنانديز – إيلانغا – سانشو.

ويبدو أن رالف رانجنيك يعول على سرعة الثلا الشاب ماركو جيدون سانشو، وأنثوني إيلانغا، والمهاجم الوهمي برونو فرنانديز، في محاولة الحد من السيطرة لنادي مانشستر سيتي على الساحات والاستحواذ على الكرة، بدلا من الاعتماد على خبرة رونالدو وقدرته على حسم نتيجة المباريات الكبرى.

ويتصدر مانشستر حامل اللقب، ترتيب الدوري برصيد 66 نقطة، متقدما بفارق 3 نقاط أمام وصيفه ليفربول.

بينما يشغل مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

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