إنجلترا – تتجه الأنظار اليوم الأحد، إلى ملعب “الاتحاد” الذي سيكون مسرحا لموقعة مانشستر سيتي وضيفه مانشستر يوناتيد في المرحلة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقام المباراة في تمام الساعة 19:30 بتوقيت مكة المكرمة، 16:30 بتوقيت غرينيتش.

ويتطلع “السيتي” لتحقيق الانتصار على جاره وغريمه يونايتد في ديربي مانشستر، لتعزيز موقعه في صدارة الدوري، بينما يسعى رفاق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، للخروج بأقل الأضرار من ملعب “الاتحاد”، للحفاظ على مركزهم الرابع، آخر المراكز المؤهلة لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ويحتل مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 66 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول، بينما يشغل مانشستر يونايتد المرتبة الرابعة بـ47 نقطة، ويتقدم بفارق نقطتين عن وستهام يوناتيد الخامس.

وستحمل مباراة اليوم رقم 162 في تاريخ المواجهات بين الفريقين، ومالت الكفة في المباريات السابقة ليونايتد الذي حقق الفوز في 64 لقاء، مقابل 49 فوزا لـ”السيتي”، فيما ساد التعادل في 48 مواجهة أخرى.

المصدر: RT