الولايات المتحدة – خسر الروسي تاغير أولانبيكوف أمام الأمريكي تيم إيليوت في النزال الذي جمعهما فجر اليوم الأحد في مدينة لاس فيغاس، ضمن منافسات دورة “UFC 272” للفنون القتالية المختلطة.

وخسر تاغير أولانبيكوف، الذي يقوده فنيا بطل العالم السابق حبيب نورمحمدوف، بقرار لجنة الحكام بالإجماع وبنتيجة واحدة في الجولات الثلاث (28-29) نقطة.

ومني تاغير أولانبيكوف بالهزيمة الثانية في مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 14 انتصارا.

في المقابل حقق تيم إيليوت انتصاره الـ22 خلال مسيرته الاحترافية حتى الآن، مقابل 12 هزيمة.

المصدر: “championat.com”