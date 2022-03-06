ليبيا – عقد وزير الإسكان والتعمير بحكومة تصريف الأعمال المنهية ولايتها أبو بكر الغاوي أمس السبت اجتماعًا ضم وكلاء الوزارة لشؤون التخطيط والتطوير والإعمار والمناطق.

المجتمعون ناقشوا بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الإسكان والتعمير عدد من الملفات ومنها الاتفاق على استحداث ديوان الوزارة بالمنطقة الجنوبية، وتسمية مدير للديوان وإصدار قرار بالخصوص.

واستعراض المجتمعون إمكانية التعاقد مع المكاتب الهندسية المتخصصة لحصر الديون والوحدات السكنية والعقارات المتضررة بمدينة تاورغاء بحسب قرار مجلس الوزراء رقم 375 لعام 2021، والإجراءات اللازمة لتطبيق القرار ووضعه موضع التنفيذ.

واطلع الحاضرون على الإجراءات المتخذة بخصوص المباني الآيلة للسقوط، في انتظار صدور قرار مجلس الوزراء بتخصيص المبلغ المالي لتنفيذ الإجراءات ضمن خطة عودة الحياة.

كما تم أيضًا خلال الاجتماع استعراض المحضر الثاني والثالث للجنة حصر الديون والمشكّلة وفقًا لقرار الوزير رقم 337 لسنة 2021.

وأفاد رئيس اللجنة بأنه قد تم حصر 220 ملفًا، وستقدم اللجنة تقريرًا شاملًا للوزير.

واستعرض المجتمعون التقدم بالأعمال في المشاريع المتوقفة ومناقشة بعض العراقيل والتقدم في المشاريع ضمن خطة عودة الحياة في كل من بلديتي عين زارة وحي الأندلس ومناقشة العوائق المحتملة لمراحل التنفيذ القادمة لمشروع طريق عين زارة وتم تكليف وكيل الوزارة لشؤون الإعمار بمتابعة المشروع وحلحلة العوائق.

ووافق الحضور على تشكيل لجنة فرعية للتعويضات عن المنفعة العامة بالمنطقة الشرقية بناءً على مقترح مقدم من قبل رئيس ديوان المنطقة الشرقية، وإصدار قرار الوزير بالخصوص.

هذا وحضر الاجتماع كل من مكتب الوزير نضال حسين ميلود، ومدير مكتب الوكيل لشؤون المناطق المتضررة خليفة مفتاح فرج، ومقرر الاجتماع محمد النحائسي.