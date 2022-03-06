ليبيا – افتتحت وزيرة العدل بحكومة تصريف الاعمال المنتهية ولايتها حليمة إبراهيم عبد الرحمن أمس السبت نيابة النظام العام ونيابة مكافحة الفساد التخصصية بمحكمة إستئناف جنوب طرابلس.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة العدل، فقد جرى استقبال للوزيرة بمقر المحكمة ببلدية العزيزية حضره رئيس محكمة إستئناف جنوب طرابلس ورؤساء المحاكم والنيابات وموظفي الهيئات القضائية بالمحكمة، وأعضاء المجلس التسييري العزيزية ومدير أمن الجفارة ومشائخ وأعيان المحلات بالمنطقة ومسؤولي مكاتب القطاعات الخدمية بالبلدية ولفيف من المدعوين .

واستهل الحضور بكلمة ترحيب أثنوا فيها على جهود الوزيرة والتي تقوم بها وزارة العدل في عمل المحكمة وسعيها لتدليل الصعاب أمام مهام أعضاء وموظفي الهيئات القضائية والمواطنين.

وخلال كلمتها أشارت الوزيرة إلى إمتنانها للحضور جميعًا وللدور الكبير والمهم في ارساء العدل وقيم الحق والتقاضي وحل المنازعات والمصالحة الوطنية بين الناس من أجل بناء وطن يسع الجميع، مؤكدة أن هذا ما آلت إليه الحكومة لبناء دولة القانون والمؤسسات.

كما نوهت إلى أن هذا الانجاز يأتي لتمكين المحاكم والنيابات بالمنطقة وللحصول على خدمات للمواطنين دون معاناة، وهو في الأساس ضمن خطة عمل الوزارة لتوفير كافة السبل لاتاحة الخدمات وتقريب المسافات بين المواطنين.