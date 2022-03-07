الولايات المتحدة – ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب، بتعاملات الإثنين، لتحوم حول مستوى 2000 دولار للأوقية عند أعلى مستوى منذ أغسطس/آب 2020، مع تصاعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

ويعد الذهب أحد الأصول التي يتم التحوط بها ضد ارتفاعات التضخم، وضد المخاطر الجيوسياسية وأوقات الأزمات الاقتصادية والحروب.

وعند الساعة (10:11 ت.غ)، زادت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل/نيسان بنسبة 0.1.55 بالمئة أو 30.40 دولارا، لتتداول عند 1997 دولاراً للأوقية.

وزادت أسعار الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 1.07 المئة أو 2.11 دولار لتسجل 1991.81 دولار للأوقية، وكانت الأسعار سجلت 2000.69 دولار للأوقية في وقت سابق من الجلسة.

وتواصل أسعار المعدن الأصفر الارتفاع بعدما سجلت أكبر مكاسب أسبوعية منذ عام 2020 في ظل مخاوف من تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا على التضخم والنمو العالمي.

وفي هذه الأثناء، ارتفع مؤشر الدولار مقابل ست عملات رئيسية أخرى بنسبة 0.27 بالمئة عند 98.9.

الأناضول