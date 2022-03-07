فيينا – ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الإثنين، في دول القارة الأوروبية إلى 322 يورو، بسبب الأزمة الراهنة بين روسيا وأوكرانيا.

واكتمل الجمعة الماضي سعر العقود الآجلة لشهر أبريل/نيسان المتداولة في نقطة تداول الغاز الطبيعي الافتراضية ومقرها هولندا، عند 192.5 يورو لكل ميغاوات/ ساعة.

وارتفع سعر العقود التي بدأت بـ 210 يورو لكل ميغاوات/ ساعة اليوم، بنسبة 67 بالمئة ​​مقارنة بإغلاق يوم الجمعة، لتصل إلى 322 يورو لكل ميغاوات / ساعة.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول