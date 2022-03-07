فيينا – أرتفعت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، فوق 130 دولارا بالنسبة لبرميل برنت، مسجلا أعلى مستوى له منذ عام 2008.

يأتي الارتفاع مدفوعا بمخاوف فرض الغرب عقوبات على مبيعات النفط الروسي، إلى جانب تأخر الوصول إلى حل بشأن الاتفاق النووي الإيراني.

وبحلول الساعة (06:43 ت.غ)، صعدت أسعار العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو/أيار بنسبة 12.1 بالمئة أو 11.3 دولارا، إلى 130.16 دولارا للبرميل.

كما صعدت أسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل/نيسان بنسبة 10.33 بالمئة أو 8.9 دولارات إلى 125.85 دولارا للبرميل.

وروسيا، ثاني أكبر منتج للنفط الخام في العالم بمتوسط يومي 10.2 ملايين برميل يوميا، بينما إيران ثالث أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، في الظروف الطبيعية، بمتوسط يومي 3.86 ملايين برميل.

وما تزال التوترات الجارية شرق أوروبا تلقي بظلال سلبية على الأسواق العالمية، إذ تسجل أسعار السلع الرئيسة بقيادة النفط والغاز والقمح، ارتفاعات متتالية، في وقت يتجه الاقتصاد العالمي لموجة تضخم اعتبارا من مارس الجاري.

والسبت، أعلنت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحل القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي، في إطار الجهود الرامية لإحياء اتفاق عام 2015.

إلا أن الاتفاق لم يتبعه أي إعلان بشأن إعادة العمل بالاتفاق النووي المجمد منذ مايو/أيار 2018، حين انسحبت الولايات المتحدة من جانب واحد، وأعادت فرض عقوبات على طهران.

الأناضول