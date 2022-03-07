إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا بالضفة بينهم قيادي في “حماس”

إسرائيل تعتقل 26 فلسطينيا بالضفة بينهم قيادي في “حماس”

فلسطين – اعتقل الجيش الإسرائيلي، الليلة الماضية وصباح الإثنين، 26 فلسطينيا من عدة محافظات بالضفة الغربية، بينهم قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس”.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”، أن معظم الاعتقالات تركزت في محافظات قلقيلية، وجنين (شمال) ورام الله، وضواحي مدينة القدس (وسط)، وبيت لحم والخليل (جنوب).

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن من بين المعتقلين 14 مواطنا من بلدتي عزّون وصَرّة شرقي قلقيلية، وأربعة مواطنين من محافظة رام الله، فيما توزعت بقية الاعتقالات في باقي المحافظات.

في سياق متصل، قال شهود عيان لوكالة الأناضول، إن من بين المعتقلين خالد أبو البهاء، القيادي في حركة “حماس”، من بلدة بيتونيا، غربي رام الله.

ولفتوا إلى أن مواجهات اندلعت بين عشرات المواطنين والقوات الإسرائيلية التي حضرت لاعتقال أبو البهاء، استخدمت خلالها قوات الجيش الرصاص المعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وعادة، تجري الاعتقالات من خلال اقتحام منازل المعتقلين في ساعات الفجر.

وحتى نهاية يناير/كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية قرابة 4500، وفق مؤسسات معنية بشؤون الأسرى.

الأناضول