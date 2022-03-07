اليمن – أعلنت الأمم المتحدة، امس أن نقص المساعدات الغذائية “يدمر ملايين الأسر في اليمن”.

جاء ذلك في تغريدة على صفحة برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة باليمن، عبر “تويتر”.

وجاء في التغريدة، أن “الناس ينتظرون في طوابير طويلة من أجل الحصول على المساعدات الغذائية بمحافظة مأرب (وسط)”.

وأيضا أن “أسعار المواد الغذائية تستمر في الارتفاع (..) التخفيضات في المساعدات الغذائية مدمرة لملايين الأسر التي يعتمد بقاؤها على ذلك”.

ومطلع فبراير/ شباط الماضي، حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من أن “نقص التمويل يهدد بقطع الدعم المنقذ للحياة عن ملايين الناس في اليمن”.

وفي 2021 وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 100 بالمئة في اليمن، ما أدى إلى زيادة الجوع، وفق برنامج الأغذية العالمي.

ويشهد اليمن منذ نحو 7 سنوات حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر/ أيلول 2014.

وحتى نهاية عام 2021، أودت الحرب بحياة 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر، وبات معظم السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة.

الأناضول