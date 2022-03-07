ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراته الموالي لتركيا الحبيب الأمين إن توسيع المشاركة في صياغة القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية ذات الصلة بات ضرورة ملحة لكسر ثنائية الصراع والتأزيم والتمديد بين المجلسين الفاشلين النواب والدولة ستحقق الوثوقية بما سيصدر، والقبول بنتاج القاعدة والقوانين بلا تفصيل مسبق لإنجاح انتخابات حرة ونزيهة مقبولة النتائج.

الأمين أضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “يبدو أن المستشارة ستيفاني قد تلقت رسالة استعراض للقوة من نواب حفتر وعقيلة ستضعها في حرج جديد، فإن سكتت سقطت مبادرتها، وإن تحدت ستغضب دول مناصرة لحفتر”.

وتساءل: “هل ستطلب مساعدة غوتيرش أم سيتدخل السفير نورلاند ببيان ضبابي جديد يرواح بين كل الأطراف ؟”.