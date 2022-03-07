روسيا – تستمر تجربة محاكاة الرحلة الفضائية إلى القمر بمشاركة المتطوعين من روسيا والولايات المتحدة والإمارات العربية حسب البرنامج الذي تم إقراره مسبقا.

صرح بذلك ناطق باسم المعهد الروسي للدراسات الطبية والفضائية.

وقال الناطق:” لا نزال نعمل حسب البرنامج. فيما يتعلق بأفراد طاقم التجربة فإنهم يتلقون كل يوم نشرات أخبار كاملة عن التطورات الأخيرة في العالم”.

يذكر أن تجربة SIRIUS-2021 التي تحاكي الرحلة الفضائية إلى القمر انطلقت في 4 نوفمبر الماضي بمعهد الدراسات الطبية والحيوية في موسكو. ويضم طاقم التجربة 3 روس وأمريكييْن وإماراتيا واحدا. وسيقضي المشاركون 240 يوما معزولين تماما عن العالم حيث سيتوجب عليهم وصول القمر والدوران حوله بحثا عن مكان للهبوط والهبوط على سطحه والعودة إلى الأرض.

ويفترض أن يأخذ الباحثون عينات من صخور القمر ويقودون روفرا قمريا. ولا يتصل المشاركون إلا بمركز قيادة التجربة. أما الاتصال بذويهم وأقربائهم فيتحقق عن طريق البريد الإلكتروني.

جدير بالذكر أن مشروع SIRIUS-202 الدولي عبارة عن تجربة دولية تُجرى في مجمع علمي أرضي فريد من نوعه بالتعاون مع المعهد الروسي للدراسات الحيوية والطبية وبمشاركة الوكالات الفضائية في روسيا وألمانيا وكندا وكذلك الأخصائيين من روسيا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وغيرها من البلدان.

المصدر: تاس