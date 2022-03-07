سوريا – أفادت وسائل إعلام سورية بأن الدفاعات الجوية السورية تصدت لغارات إسرائيلية استهدفت بعض النقاط في محيط مدينة دمشق فجر اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل مدنيين اثنين.

وبحسب التلفزيون السوري: “وسائط الدفاع الجوي السوري تصدت لعدوان إسرائيلي جوي استهدف المنطقة الجنوبية بسوريا”.

وقال مصدر عسكري سوري: “حوالي الساعة الخامسة من صباح اليوم اليوم الاثنين، نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط مدينة دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، ما أدى إلى استشهاد مدنيين اثنين ووقوع بعض الخسائر المادية”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد استهدف منتصف فبراير الماضي، بعض النقاط في محيط بلدة زاكية جنوب دمشق بصواريخ أرض – أرض أطلقها من الجولان المحتل.

المصدر: سانا