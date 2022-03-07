ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن الوضع في ليبيا لا يخلو من التأثيرات الجانبية للأوضاع الدولية، سواء الأزمات الإقليمية أو الملف النووي الإيراني، أو حتى العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والعقوبات الأوروبية الناتجة عنها، ما يلقي بظلاله على الأزمة الليبية.

الدرسي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية لفت إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحاول أن تتخذ من ليبيا وسيلة ضغط بشأن الأوضاع في أوكرانيا أو إيران؛ لأن هناك مصالح متعددة تتجسد في ليبيا.

وأشار إلى أن عدم التفات واشنطن إلى خطوة مجلس النواب بتكليف رئيس حكومة جديد، مع العلم أنها لم ترفض هذه الخطوات، ما يعني أنها ليست متحمسة للوضع في ليبيا، وبالتالي تمييع المسألة الليبية وعدم إعطاء شرعية لطرف دون آخر لأجل غير مسمى.

وذكر أن ستيفاني وليامز تمثل السياسة الأمريكية أكثر من كونها مستشارة للأمم المتحدة، وهي عرابة الاتفاق السياسي الذي أنتج حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها والمجلس الرئاسي، مستغربًا التغير الذي حصل في تصريحات وتوجهات ستيفاني، ما يؤكد الرغبة الأمريكية في إطالة أمد الأزمة لتكون ورقة تضغط بها على الأطراف الأخرى.

وشدد على أن مجلس النواب هي الجهة التشريعية المخول لها إصدار القوانين، وقد كلف رئيس حكومة جديد بعد الفشل في إجراء الانتخابات، مبينًا أن مجلس النواب ومجلس الدولة توافقا في تكليف الحكومة والتعديل الدستوري، وبذلك لا توجد صحة لحجة أن المجلسين غير متوافقين.

الدرسي أضاف أن البديل في حال رفضت الأطراف الليبية مبادرة الأمم المتحدة إنشاء قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات ليس معلومًا في الفترة المقبلة مع حالة الفوضى التي تعيشها البلاد منذ 2011.