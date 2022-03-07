الدفاع الروسية: تمكنا من تدمير 2396 منشآه عسكرية في أوكرانيا

الدفاع الروسية: تمكنا من تدمير 2396 منشآه عسكرية في أوكرانيا

روسيا – أفادت وزارة الدفاع الروسية، الإثنين، إن عملياتها العسكرية في أوكرانيا أسفرت عن تدمير 2396 منشأة عسكرية.

وأوضحت، في بيان، أن الدفاعات الجوية “تمكنت من إسقاط 3 طائرات من نوع (سو-27) في منطقة بولتافا، وطائرة (سو-25) في منطقة غوستوميل وطائرتي هليكوبتر من طراز (مي-24) في منطقة ماكاروف”.

وأشارت أيضا إلى قدرة الدفاعات الجوية على “إسقاط 8 طائرات بدون طيار تابعة للقوات الأوكرانية”.

وفي السياق، لفتت الدفاع الروسية إلي أن قوات لوغانسك الشعبية – اعترفت موسكو باستقلالها عن أوكرانيا – تقدمت 6 كيلومترات وبسطت سيطرتها على 7 مناطق سكانية.

وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول