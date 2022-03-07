ليبيا – نفذ فرع جهاز الشرطة الزراعية زليتن حملة لإيقاف تسريب المياه من صمام معتدى عليه تابع لجهاز النهر الصناعي.

بيان صحفي صادر عن الجهاز اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا العمل قام به الفرع التابع لإدارة فروع منطقة مصراتة الكبرى بناء على تعليمات النيابة العامة بشأن حماية خطوط نقل مياه النهر الصناعي وبالتنسيق مع مديرية أمن زليتن والحرس البلدي وهيئة السلامة الوطنية ومهندسي الجهاز.

وأضاف البيان إن المهندسين المختصين أوقفوا التسريب وتم اتخاذ كافة الإجراءات بشأن البحث والتحري على الفاعل الذي قام بهذا العمل لإحالته للنيابة العامة.