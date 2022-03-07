العراق – عقد مجلس الوزراء العراقي امس اجتماعا طارئا لبحث قضية الأمن الغذائي وارتفاع الأسعار، في ظل مخاوف اختلال سلسلة الإمدادات بالمواد الغذائية عبر العالم.

وقال بيان عن المجلس إن رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي أصدر تعليماته بتأمين المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية الأساسية، فضلا عن تأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية.

وأفاد بيان صادر عن مكتب الكاظمي بأن الاجتماع ناقش ضمان تحقيق الأمن الغذائي وجهوزية الوزارات، كما وجه الكاظمي وزارات المالية والتجارة والزراعة باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن النقاط الأساسية التي نوقشت في الاجتماع.

وأمر الكاظمي بوضع قضية الأمن الغذائي وتأمين الخزين الاستراتيجي على جدول أعمال المجلس الوزاري الاقتصادي ومجلس الوزراء لهذا الأسبوع، واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

كما ناقش الاجتماع وضع المياه في العراق، وتأمين الحصص المائية المطلوبة لزراعة المحاصيل الزراعية ولا سيما الأساسية منها.

وشارك في الاجتماع الطارئ وزراء المالية، والخارجية، والتخطيط، والتجارة، والزراعة، والموارد المائية، والصناعة، والأمين العام لمجلس الوزراء، وعدد من المستشارين.

المصدر: وكالات + RT