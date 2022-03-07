الولايات المتحدة – تجعلنا الحكمة التقليدية نعتقد أن الرحلة إلى حياة طويلة وصحية تبدأ بـ 10000 خطوة كل يوم.

وبالنسبة لأولئك الذين يعيشون نمط حياة أكثر استقرارا، فهو هدف يمكن أن يتطلب بعض الجهد للحفاظ عليه. وعرفنا أيضا لبعض الوقت أنه خطأ بالتأكيد.

ومن خلال تحليل البيانات الخاصة بعشرات الآلاف من الأشخاص عبر أربع قارات والتي جُمّعت بين 15 دراسة موجودة، توصل فريق من الباحثين الآن إلى رقم أكثر راحة: ربما يكون الرقم الأمثل أقرب إلى 6000 خطوة في اليوم، اعتمادا على عمرك.

وتقول أماندا بالوش، عالمة الأوبئة بجامعة ماساتشوستس Amherst: “لذلك، ما رأيناه كان هذا الانخفاض التدريجي في المخاطر مع زيادة الخطوات، إلى أن تتوقف”.

وشحذ التطور علم وظائف الأعضاء لدينا للمشي لمسافات طويلة، وإخراج الحرارة بسهولة بينما نتحرك ذهابا وإيابا مثل البندولات المقلوبة عبر المناظر الطبيعية بحثا عن الطعام والماء.

وهذا يعني أن عمليات الأيض لدينا، ولياقة القلب والأوعية الدموية، والتأثير على عظامنا وعضلاتنا، وحتى صحتنا العقلية كلها مضبوطة لتقدير نزهة جيدة. إن الضغط على أي نوع من التنزه في جدولنا المزدحم سيخدمنا جيدا من خلال مساعدتنا على عيش حياة أطول وأكثر صحة وسعادة. وقول هذا أسهل من فعله لأولئك الذين يعانون من ضغوط بسبب الوقت أو الذين يفتقرون إلى الحافز، ولهذا السبب ابتكرت شركات التكنولوجيا أجهزة صغيرة تساعدنا على تتبع عدد الخطوات التي نتخذها كل يوم.

ومنذ نصف قرن مضى، سعت شركة Yamasa Clock and Instrument في اليابان للاستفادة من الضجة التي خلفتها أولمبياد طوكيو عام 1964 من خلال إنتاج عداد خطى أطلقوا عليه اسم “Manpo-kei” – وهي كلمة تترجم إلى 10000 خطوة.

لكن الحصول على هذا الرقم بشكل صحيح يمكن أن يحدث فرقا بين تشجيع الجميع على ممارسة التمارين الرياضية الكافية وإبعاد الناس عن المحاولة تماما.

وفي العام الماضي، نشرت بالوش وفريقها بحثا يستند إلى مجموعة من أكثر من 2000 فرد في منتصف العمر يعيشون في جميع أنحاء الولايات المتحدة. ووجدوا أن اتخاذ ما لا يقل عن 7000 خطوة في اليوم يقلل من فرص الوفاة المبكرة بنسبة 50 إلى 70%.

وتؤدي هذه الكلمات “على الأقل” إلى القيام ببعض المهام الصعبة. ومع بقاء الأسئلة حول ما إذا كان المزيد أفضل، وما إذا كان الضغط على كل هذه الخطوات بوتيرة أسرع مفيدا بأي شكل من الأشكال، وسع فريق البحث شبكتهم لتشمل الأبحاث المنشورة مسبقا.

وتضمن أحدث تحليل تلوي معلومات جمعت حول صحة 47471 من البالغين من آسيا وأستراليا وأوروبا وأمريكا الشمالية. ووجدوا أن 25% من البالغين الذين خطوا خطوات أكثر كل يوم لديهم فرصة أقل بنسبة 40 إلى 53% للوفاة، مقارنة بأولئك في أدنى 25% من عدد الخطوات.

وبالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما أو أكبر، فإن هذا الخطر المنخفض يصل إلى حوالي 6000 إلى 8000 خطوة في اليوم. وقد يكون للمضي قدما فوائد أخرى، لكن تقليل فرصة الوفاة ليس أحدها.

ووجدت الدراسة أن الأشخاص الأصغر سنا يمكنهم المشي أكثر قليلا، لكن لم يكن هناك دليل على أنهم سيعيشون بالضرورة أطول بالمشي أكثر من 8000 إلى 10000 خطوة في اليوم.

وتقول بالوش: “الخلاصة الرئيسية هي أن هناك الكثير من الأدلة التي تشير إلى أن التحرك أكثر من ذلك بقليل مفيد، خاصة لأولئك الذين يقومون بنشاط ضئيل للغاية”.

ويمكن أن يكون نصف ساعة من النشاط المكثف كل يوم بمثابة دفعة كبيرة لأولئك الذين يجلسون كثيرا. ويمكن أن يساعد إلقاء بعض تدريبات القوة في سن الشيخوخة على بقاء أدمغتنا قوية والحفاظ على صحة قلوبنا وعظامنا.

المصدر: ساينس ألرت