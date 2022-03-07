ليبيا – قالت عضو مجلس الدولة الاستشاري القيادية بجماعة الإخوان (عضو مجلس شورى الجماعة) ماجدة الفلاح إن جلسة مجلس الدولة كانت مجدولة من الأسبوع الماضي، لكن نتيجة لعدم الحصول على النصاب تم تأجيلها.

الفلاح أشارت خلال مداخلة عبر برنامج “بانوراما الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا بانوراما” أمس الأحد وتابعته صحيفة المرصد إلى أن الجلسة عقدت لمناقشة قرار مجلس الدولة في الجلسة الماضية، وهو قرار أعلن عنه في المجلس أنه رفض التعديل الثاني عشر الذي صوت عليه مجلس النواب، وتقدم بمبادرة وهي تشكيل لجنة للتواصل مع مجلس النواب لوضع قاعده دستورية والمضي في انتخابات هذا الصيف.

ولفتت إلى أنه تم مناقشة مبادرة ستيفاني وليامز بشأن تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين؛ لأن هذه المبادرة توافقت مع مبادرة الدولة في جلسته الماضية بتشكيل لجنة، مؤكدةً على أن المجلس اتفق على آلية التشكيل أن تكون بالانتخاب داخل القاعة، وتم تأجيل انتخاب أعضاء اللجنة للجلسة القادمة.

وأوضحت أنه سيتم انتخاب الأعضاء من داخل القاعة ممن يرى في نفسه الكفاءة للترشح للجنة أو من يدفع به أو من يتم انتخابه داخل القاعة.

كما بيّنت أنه سيتم الكشف عن أسماء الأعضاء المترشحين للجنة خلال الجلسة القادمة التي سيعقدها المجلس.