ليبيا – أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها حسين القطراني أن مقر رئاسة الوزراء في بنغازي يعمل تحت قيادته وأن كل موظفيه يتلقون الأوامر منه فقط.

القطراني وفي تصريحات خاصة لمنصة “فواصل” أمس الأحد قال: “أنا الآن في تونس، ولا صحة لما نشر عن تسليم مقر رئاسة الوزراء في بنغازي لأي جهة، ولا صحة لتعرضي لأي ضغوط من رئاسة البرلمان أو القيادة العامة أو قبيلتي من أجل تسليم مهامي”.

وأضاف: “أنا جزء من حكومة الوحدة الوطنية ومؤيد لمبادرة رئيس الحكومة حول (عودة الأمانة للشعب) لإجراء الانتخابات في أقرب وقت”.

القطراني أكد أنه لن يتّخذ قرارًا فرديًا بخصوص أي تطورات الآن كونه مستمرًا في ممارسة مهامه كنائب لرئيس حكومة تصريف الأعمال.