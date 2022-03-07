أوكرانيا – دخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنتها روسيا من أجل إخلاء المدنيين في عدد من المدن الأوكرانية، حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي (7:00 ت.غ).

ويشكل القرار الروسي وقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية في 4 مدن أوكرانية وهي العاصمة كييف ومدن ماريوبول وخاركيف وسومي.

وأفاد بيان صادر عن مركز التنسيق للتدخل الإنساني في أوكرانيا، التابع لوزارة الدفاع الروسية، أن الوضع الإنساني في كييف وماريوبول وخاركيف وسومي أصبح سلبيا للغاية.

وأشار البيان إلى طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فتح ممرات إنسانية.

وأضاف: “يعلن الجيش الروسي وقفا مؤقتا لإطلاق النار اعتبارا من الساعة 10:00 بتوقيت موسكو (7:00 ت.غ) لإخلاء المدنيين من مدن كييف وماريوبول وخاركيف وسومي”.

وذكر أن الممرات الإنسانية المزمع فتحها سيتم متابعتها عبر طائرات مسيرة، مبينا إبلاغ الوحدات المعنية في الأمم المتحدة ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وتابع البيان: “نطالب بأن تستوفي أوكرانيا جميع الشروط لإنشاء ممرات إنسانية في الاتجاهات المحددة، وتوفير خروج منظم للمدنيين والمواطنين الأجانب”.

وأطلقت روسيا، فجر 24 فبراير/شباط الماضي، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.

الأناضول