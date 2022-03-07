ليبيا – بحث نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المكلف بحكومة تصريف الأعمال رمضان بو جناح اليوم الإثنين مع وزير الصحة بسلطنة عمان رئيس الهيئة العليا للمجلس العربي للاختصاصات الصحية أحمد السعيدي تحديث وتطوير الأنظمة والقوانين الصحية إلى جانب الخطط والمشاريع والبرامج المستقبلية.

بوجناح تلقى بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بدعوة من رئيس المجلس العربي للاختصاصات الصحية، لحضور مؤتمر الصحة العرب المزمع عقده في القاهرة يومي 23-24 مارس الجاري.

يُشار إلى أن هذا الاجتماع يأتي في إطار الاستعداد والتنسيق لاجتماع مجلس وزراء الصحة العرب.

هذا وحضر الاجتماع كل من :الأمين العام للمجلس العربي عمر الرواس، وممثل دولة ليبيا في المجلس العربي عضو الهيئة العليا ونائب رئيس المكتب التنفيذي محمد السويحلي، عبر تقنيات التواصل عن بعد، وبحضور مستشار وزير الصحة المكلف وعضو المجلس العربي أحمد البوسيفي.