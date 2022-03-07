أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثاني عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.
ميدانيا..
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المصدر : RT