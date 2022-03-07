تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني.. لحظة بلحظة

تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني.. لحظة بلحظة

أوكرانيا – تواصل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا تقدمها لليوم الثاني عشر وسط تصعيد الغرب دعمه السياسي والاقتصادي والعسكري لأوكرانيا.

ميدانيا..

الوفد الروسي يغادر إلى بيلاروس للمشاركة بالجولة الثالثة من المفاوضات الروسية الأوكرانية

دبلوماسي غربي لـRT: الجانب الأوكراني يعيق خروج المدنيين من مناطق سيطرته ويتهم الروس بذلك

وزارة الدفاع الروسية تعلن عن تدمير 2396 منشأة عسكرية منذ بدء العملية الخاصة في أوكرانيا

قوات أوكرانية تستهدف مستودعا للنفط في لوغانسك (فيديو)

الجيش الروسي يوزع أطنانا من المساعدات الإنسانية على سكان مدينة خيرسون الأوكرانية

الجيش الروسي يعلن عن تهدئة تبدأ الساعة 10:00 صباحا لفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين من مدن أوكرانية

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الصين: حل النزاع في أوكرانيا يتطلب “أعصابا هادئة” بدلا من “صب الزيت على النار” ومستعدون للتوسط

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أسعار الغاز تقفز بوتيرة عالية وتوقعات بأن تتجاوز 4000 دولار لكل الف متر مكعب

مصر تسمح لطائرة سياح روسية عالقة في شرم الشيخ بسبب العقوبات بالإقلاع إلى موسكو

ألمانيا تعارض حظر واردات الغاز والنفط والفحم من روسيا: إذا انطفأت الأنوار لدينا لن تتوقف الدبابات!

سيئول تحذر مواطنيها من السفر إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال

الأمم المتحدة: أزمة اللاجئين من أوكرانيا الأسرع نموا في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية

تركيا تستمر في إجلاء رعاياها من أوكرانيا

تونس تتواصل مع السلطات في كييف وموسكو لتأمين خروج مواطنين عالقين في أوكرانيا

“نيويورك تايمز”: أمريكا قدمت لأوكرانيا 17 ألف سلاح مضاد للدبابات في 6 أيام وفرق إلكترونية سرية

مزحة سمجة من ترامب تدعو لإشعال حرب بين روسيا والصين

الصين تجلي معظم مواطنيها من أوكرانيا

الكونغرس الأمريكي يبحث حظر استيراد النفط من روسيا

“أكسيوس”: إسرائيل تطلع الولايات المتحدة على محادثات بينيت مع بوتين وزيلينسكي بشأن أوكرانيا

عواقب قطع باريس الحبل مع موسكو اقتصاديا.. ما هي المواد الخام التي تستوردها فرنسا من روسيا؟

سعر أونصة الذهب يتجاوز 2000 دولار بسبب المخاوف من تأثيرات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي

سعر برميل خام “برنت” يلامس عتبة 140 دولارا مقتربا من أعلى مستوى له على الإطلاق

موسكو: أحداث أوكرانيا ستسم علاقاتنا مع واشنطن وأوروبا والناتو بطابع جديد

لندن ترصد مئة مليون دولار إضافية لأوكرانيا

شركة “إنجي” الفرنسية تؤكد أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من إيجاد بديل عن الغاز الروسي

المصدر : RT