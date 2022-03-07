ليبيا – شرعت جامعة صبراتة بإيفاد عدد من أعضاء هيئة التدريس فيها من حملة الماجستير في العلوم التطبيقية للدراسة على الحساب الخاص بالجامعات المصرية.

بيان صحفي صادر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة تصريف الأعمال اطلعت عليه صحيفة المرصد أشار إلى أن هذا الإجراء يمثل الأول من نوعه لمؤسسة علمية في ليبيا ووفقا لمبادرة الوزير عمران القيب في إطار البرنامج الوطني للإيفاد.

وأضاف البيان إن الجامعات المصرية المعنية تم الاتفاق معها ضمن برنامج تعاون مشترك فيما منحت جامعة صبراتة جميع التسهيلات والمزايا للطلبة المرشحين وفقا للقرار رقم 106 لسنة 2022 الذي صدر بعد تكليف القيب للجنة المكلفة تحت إشراف مكتب التعاون الدولي بالوزارة.