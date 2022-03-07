ليبيا – أكد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي أن ما يرد من أخبار بمختلف منصات التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإخبارية عن وجود تسرب كبير بقرب مدينة أوجلة بالمسار الرئيسي لمنظومة السرير – سرت / تازربو – بنغازي غير صحيح، لافتًا إلى أن التسرب حدث في الخط الفرعي المغذي لمشروع جالو/ أوجلة الزراعي.

إدارة مشروع النهر الصناعي أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه تم قفل التسرب، وفي انتظار الجهات المختصة لإجراء عمليات الصيانة المطلوبة.

وطمأنت إدارة الجهاز كافة المواطنين أن الإمداد المائي بالمنظومة مستمر وبشكل جيد، مؤكدًا ضرورة تحري الدقة في تداول أخبار ومناشط الجهاز.