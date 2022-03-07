إيطاليا – خرج فريق ميلان بفوز ثمين من ملعب مضيفه نابولي بهدف وحيد في المباراة التي جمعتهما مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين “الروسونيري” بالفضل في انتصاره لمهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له في الدقيقة 49 من زمن اللقاء الذي أقيم على ملعب “دييغو أرماندو مارادونا” بمدينة نابولي.

ورفع ميلان رصيده بعد هذا الفوز إلى 28 نقطة، وانفرد بصدارة “الكالتشيو”، متجاوزا بفارق نقطتين عن وصيفه وجاره اللدود إنتر ميلان، الذي لعب مباراة أقل.

في المقابل توقف رصيد نابولي عند 57 نقطة، ويشغل المركز الثالث على سلم ترتيب الدوري.

المصدر: RT