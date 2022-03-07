ليبيا – انطلقت الأحد في كلية التقنية الطبية في جامعة نالوت حملة للتلقيح ضد وباء كورونا تستهدف أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والموظفين فضلا عن الطلبة.

بيان صحفي صادر عن الجامعة طالعته صحيفة المرصد أكد أن الحملة تتم بإشراف اللجنة الوبائية لمكافحة جائحة كورونا فيها بالتعاون مع إدارة التطعيمات في منطقة نالوت وطلبة السنة الـ4 امتياز صحة عامة ومكتب النشاط بالكلية على أن تستمر طيلة الفترة القادمة بكافة كليات الجامعة تدريجيا.

وأضاف البيان أن الحملة مستمرة إلى أن يتم تلقيح كل المستهدفين لضمان سير العملية التعليمية في وضع صحي آمن ناقلا عن عضو اللجنة سعيد ورغ تثمينه دور المركز الوطني لمكافحة الأمراض والفريق الطبي المصاحب للحملة في توفير الإمكانيات اللازمة واللقاح.

ودعا ورغ جميع أعضاء هيئة التدريس والطلبة إلى الحرص على تلقي التطعيم في ضوء الإجراءات الاحترازية التي تهدف للمحافظة على سلامتهم في وقت أكد فيه مدير إدارة التطعيمات في منطقة نالوت محمد عسكر إلى أن الحملة شهدت في يومها الأول إقبالا جيدا من الطلبة وتطبيق كافة الإجراءات وعدم التزاحم.

وأختتم البيان بالإشارة إلى توافر لقاح “سينوفارم” و”أسترازينكا” و”فايزر” بجرعه الأولى والثانية.