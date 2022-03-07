ليبيا – شددت وزارة الخارجية بحكومة تصريف الأعمال على وجوب تقيد الطلبة المغادرين لأوكرانيا بسبب العمليات العسكرية والعائدين إلى ليبيا بتعليمات جديدة.

ووفقا لما ورد في بيان صحفي صادر عن الوزارة تابعته صحيفة المرصد أشار إلى أن هذه التعليمات تخص من عادوا من دون التمكن من جلب الشهادات العلمية معهم نتيجة الأوضاع الأمنية المتسارعة في أوكرانيا إذ يتحتم عليهم تسجيل أسمائهم لدى إدارة الشؤون القنصلية في ديوان الوزارة.

وأوضح البيان إن هذا الإجراء يمكن الوزارة من التواصل مع السلطات الأوكرانية وبذل كافة الجهود اللازمة للحصول على الشهادات وتسليمها متى توفر ذلك.