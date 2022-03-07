الولايات المتحدة – توصلت دراسة إلى أن الحياة الاجتماعية الأفضل يمكن أن تعكس مشاكل الذاكرة لدى الأشخاص الذين يعانون من العلامات المبكرة للخرف.

وقد يرى الأشخاص الذين يقضون وقتا وجها لوجه مع الأصدقاء والعائلة، أو يحضرون الفصول الدراسية أو المجموعات، أو يتطوعون أو يحضرون الخدمات الدينية، وظائف عقولهم تعود إلى طبيعتها.

ويمكن أن يحدث هذا حتى لو بدأ التدهور قبل سنوات – وهذا خبر سار لأولئك الذين تراجعت ذاكرتهم ومهاراتهم في المعالجة أثناء الإغلاق.

وحلل الباحثون وظائف المخ وأنماط الحياة والحياة الاجتماعية لما يقرب من 2200 أمريكي تتراوح أعمارهم بين 62 و90 عاما، بما في ذلك 972 شخصا يعانون من ضعف إدراكي خفيف (MCI) – غالبا ما يكون مقدمة للإصابة بالخرف.

وبعد خمس سنوات، اكتشفوا أن 22% من المشاركين المصابين بالاختلال المعرفي المعتدل (MCI) تحسنوا إلى درجة أن وظائف المخ لديهم تعتبر الآن طبيعية.

كما أصيب 12% بالخرف وظل 66% على حاله. وأولئك الذين لديهم مستويات أعلى من النشاط الاجتماعي تحسنوا على الأرجح.

وقالت الباحثة الرئيسية مينغ وين، من جامعة يوتا بالولايات المتحدة، إنها فوجئت بالنتائج. وبعد تقديم البحث في مؤتمر أبحاث مرض الزهايمر في المملكة المتحدة في برايتون هذا الأسبوع، يعتقد معظم الناس أن هذا في اتجاه واحد، فبمجرد إصابتك بضعف إدراكي، لا توجد طريقة للعودة. لكننا وجدنا أنه حتى لو كنت تعاني من إعاقة معرفية قبل خمس سنوات، إذا كنت تشارك بنشاط في التفاعلات الاجتماعية – أنشطة مثل التطوع، والاجتماع مع الأصدقاء، والتواصل الاجتماعي، وحضور الخدمات الدينية – فمن المحتمل أن تتحسن نسبة من هؤلاء الأشخاص وتصبح طبيعي مرة أخرى، وهو أمر مثير حقا.

واقترحت النتائج أن زيادة النشاط الاجتماعي بمقدار ضئيل كحدث واحد كل عام يمكن أن يحسن احتمالية عكس الشخص لتدهور الدماغ بنسبة تصل إلى 41%.

كما ارتبط وجود علاقات اجتماعية وثيقة بتأثير وقائي ضد الإصابة بالخرف الكامل، على الرغم من أنه لا يبدو أنه مرتبط بتحسين فرص الشخص في عكس الاختلال المعرفي المعتدل.

وأخذ البحث في الاعتبار مستويات التمرين، سواء كان المشاركون مدخنين أو يشربون، إذا كانوا يعملون، وسنهم وجنسهم وعرقهم وخلفيتهم الاجتماعية والاقتصادية.

وبسبب الطريقة التي أجريت بها الدراسة، لم يكن من الواضح ما إذا كان أولئك الذين تحسنت صحة دماغهم زادوا أو حافظوا على مستويات نشاطهم الاجتماعي خلال فترة الخمس سنوات.

ولم ينشر البحث أو مراجعته من قبل الزملاء.

المصدر: ديلي ميل