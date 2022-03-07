ليبيا – رأى الباحث الليبي المختص في الشؤون الاستراتيجية والأمنية فرج زيدان أن الاستقطاب الراهن سيؤثر بالسلب على إرادة الدولة الليبية بشأن المطالبة بإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

زيدان ورغم دعمه للبحث عن إمكانية الاستفادة من الوضع الدولي في إخراج القوات الأجنبية إلا أنه أشار في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين إلى أن العقبة الرئيسية تتمثل في الجانب التركي وليس الروسي.

وقال زيدان: “تركيا دأبت على ترديد أن وجودها العسكري بالبلاد تم بناء على طلب من الحكومة الشرعية، فيما يطالب الروس فقط بأن يتزامن خروجهم مع خروج الأتراك”.