ليبيا – بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح بمكتبه في مدينة القبة اليوم الإثنين مع المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني وليامز، تطورات العملية السياسية في ليبيا.

رئيس المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب عبد الحميد الصافي صرح بأن المستشار صالح أكد على عدم قبوله التدخل في قرارات مجلس النواب وبأن قرارات المجلس غير قابلة للتصديق من اي جهة كانت.

وأوضح الصافي أن المستشار صالح أكد خلال اللقاء على قانونية الإجراءات المتخذة من قبل مجلس النواب سواء فيما يتعلق بالتعديل الدستوري الثاني عشر وخارطة الطريق أو تشكيل الحكومة الجديدة عقب إنتهاء ولاية حكومة الوحدة في 24 ديسمبر 2021وبأن هذه الإجراءات تمت عقب التوافق مع مجلس الدولة من خلال اللجنتين المشكلتين من مجلس النواب والدولة.

وبحسب الصافي ، استعرض رئيس البرلمان مع ويليامز عبر التسجيل المرئي صحة تصويت المجلس بمنح الثقة للحكومة الجديدة.

ونوه الصافي بأن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح تقدم بشكره للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والمستشارة الخاصة للأمين العام ستيفاني وليامز على دعمهم لتحقيق التوافق الليبي ليبي.

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