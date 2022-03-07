ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إبراهيم صهد إن جلسة مجلس الدولة أمس الأحد ناقشت متابعة قراره الصادر في آخر جلسة، والقاضي بعدم الاعتراف بمخرجات مجلس النواب، وكذلك مقترح المبعوثة الأممية ستيفاني وليامز حول الذهاب لقاعدة دستورية وتشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين من أجل التوافق على القاعدة في نهاية الشهر الحالي.

صهد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن القرار الذي اتخذه المجلس متماهٍ جدًا مع مبادرة وليامز، وأن الخلاف الوحيد كان بخصوص عدد الأعضاء، مرجحًا أن يتم تشكيل لجنة من ستة أعضاء من كل مجلس، كما اقترحت وليامز، تفاديًا لتشتت الأصوات وتضييع الوقت.

وحول ما إذا كانت الانتخابات المقبلة برلمانية فقط أم رئاسية وبرلمانية، قال صهد: “الأمر مفتوح، ولكننا معنيون بالدرجة الأولى بالانتخابات البرلمانية وإنجاز انتخابات تنهي الأجسام القائمة (مجلسي النواب والدولة) وتجدد الشرعية بأجسام جديدة منتخبة من الشعب، والجسم المنتخب القادم سيكون معنيًا بإكمال الاستحقاق الدستوري وموضوع السلطة التنفيذية”.

وأضاف: “لو استطعنا التوافق حول الانتخابات الرئاسية وبشروط واضحة وبما يمنع تكرار ما حدث في الماضي عندما ضرب النواب بشروطنا عرض الحائط، وأيضًا ما يعطي مجالًا للأمور القانونية بأن تأخذ مجراها فليكن. ولكن الذي نراه الآن ممكنًا هو التوافق حول الانتخابات التشريعية”.

وحول موعد تشكيل اللجنة من جانب مجلس الدولة، أوضح صهد أن تشكيلها هو أهون الأمور في حال الوصول لاتفاق مع النواب، مشيرًا في ذات الوقت إلى تدارسهم للمعطيات المختلفة، بما في ذلك رأي مجلس النواب الرافض لمبادرة وليامز، ووجود تواصل مع مجلس النواب ربما يفضي لإقناعه بالذهاب في اتجاه قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات.