ليبيا – قال عضو لجنة سعر الصرف عمران الشائبي أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية أصبح يوميًا، يعني من الآن لغاية شهر رمضان ستكون جميع الأسعار مضاعفة أضعافًا.

الشائبي وفي تصريحات نقلتها صحيفة “صدى الإقتصادية” أضاف: “ الجشع يبدأ من شارع السامبة (سوق الجملة بالكريمية) ، وإن لم يتم تقييد ومخالفة التجار خصوصًا مع الوضع العالمي وما يحدث في أوكرانيا وما جاورها ونقص المخزون الدولي لبعض هذه المواد وعدم تراجع أسعار الشحن سيكون الأمر سيئًا جدًا لأغلبية العائلات الليبية، ونحن كدولة للأسف نستورد بما قيمة (95 قرش من كل دينار ليبي) يعني نستورد كل شيء”.

وأضاف قائلًا: “من الطبيعي جدًا أن يؤثر ذلك في جميع ما تحمله مخازن التجار من مواد، سواء إن كانت غذائية أو غيرها من المستلزمات الني نحتاجها، ونستحق أكثر خصوصًا عندما نصفق لحكومات لا تنتج إلا الوهم خلال 52 سنة متتالية”.