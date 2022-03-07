ليبيا – اعتبر رئيس وحدة التسلح بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أحمد عليبة الجهود والترتيبات الأمنية التي باشرتها اللجنة “5+5” العسكرية المشتركة منذ توقيع وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020 منها خطط إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية باتت هشة ومهددة.

عليبة وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الإثنين، أرجع سبب هشاشة الترتيبات الأمنية التي باشرتها لجنة “5+5” إلى الصراع الراهن حول الحكومة وما نتج عن ذلك من تباين في مواقف أعضاء اللجنة بين وفد المنطقة الغربية، والذي بدا مؤيدًا للذهاب للانتخابات مباشرة، وبين وفد المنطقة الشرقية التابع للجيش الوطني المؤيد لوجود فترة انتقالية تديرها حكومة الاستقرار برئاسة فتحي باشاآغا.

وتوقع عليبة أن يكون هناك انسحاب جزئي للمرتزقة الموجودين في المنطقتين الشرقية والغربية على خلفية الحرب الأوكرانية، متابعًا: “لا أحد يعلم اتجاهات الحرب، وموقف تركيا بشأنها، وهل ستنخرط فيها بشكل مباشر أم لا؟”.