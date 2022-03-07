روسيا – تدرس شركة OneWeb استخدام صاروخ النقل الأوروبي Ariane 5 لحمل أقمارها الصناعية إلى الفضاء كبديل لصاروخ Soyuz-2 الروسي.

وتشير SpaceNews إلى أن شركة OneWeb بعد العقوبات التي فرضتها مؤسسة “روس كوسموس”، تدرس مسألة استخدام صواريخ أمريكية واوروبية وهندية ويابانية كبديل لصواريخ Soyuz-2 الروسية، لإطلاق 220 قمرا صناعيا بريطانيا إلى الفضاء.

ويقول كريس ماكلافلين، مدير الشركة المسؤول عن العلاقات مع الحكومة “قبل كل شيء نشير إلى أن على شركة Arianespace المنتجة لصواريخ Ariane 5 ، تنفيذ عمليات الإطلاق المتبقية بذمتها”.

وتجدر الإشارة إلى أن صواريخ Soyuz-2 الروسية حملت إلى الفضاء بموجب الاتفاق مع شركة OneWeb نحو 428 قمرا صناعيا من مجموع 648. وكان من المقرر إطلاق على الأقل خمس مجموعات أخرى من الأقمار المتبقية حتى نهاية شهر أغسطس القادم.

المصدر: rusevik.ru