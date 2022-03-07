ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عضو المؤتمر الوطني العام منذ 2012 أحمد لنقي إن المبادرة الرامية لتشكيل لجنة خاصة من أعضاء المجلسين النواب والدولة لوضع قاعدة توافقية دستورية لإجراء الانتخابات بموجبها ليس لها علاقة البتة بالحكومة، سواء حكومة الدبيبة أو الحكومة الجديدة برئاسة فتحي باشاآغا.

لنقي أشار في تصريح لموقع “إرم نيوز” إلى أن الاعتراف بحكومة باشاآغا حسم باعتراف مجلس النواب بها ومنحها الثقة.

ولفت إلى أن مبادرة ستيفاني وليامز الأخيرة والتي نالت دعم المجتمع الدولي مرحب بها لتشكيل لجنة مشتركة مع النواب لإعداد قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات وإنهاء المراحل الانتقالية.