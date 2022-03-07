باريس – حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، من هجوم “وشيك” على مدينة أوديسا قبالة السواحل الشمالية للبحر الأسود، ثالث أكبر مدن أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان للرئاسة الفرنسية (الاليزيه) يضم فحوى الاتصال الهاتفي الذي أجراه ماكرون، مساء الأحد، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.

وذكر البيان أن ماكرون استغل الاتصال الهاتفي مع بوتين “للتعبير عن قلقه بشأن هجوم وشيك على مدينة أوديسا”، جنوب غربي أوكرانيا، دون مزيد من التفاصيل.

وأعرب ماكرون عن مخاوفه عقب تقارير إعلامية تقول إن سكان المدينة “يترقبون” هجوما شاملا للقوات الروسية حيث تتركز سفن موسكو الحربية في البحر الأسود.

وكانت لحقت بالمدينة أضرار بالغة إثر العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا.

وفي السياق، أشار الاليزيه إلى تجديد الرئيس الفرنسي مطالبته موسكو باحترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وإيصال المساعدات وتجنب أي اعتداء على سلامة المنشآت النووية المدنية الأوكرانية.

ولفت البيان إلى تركيز ماكرون خلال الاتصال الهاتفي على “أهمية الحل التفاوضي الذي يكون مقبولا بالنسبة للأوكرانيين”.

يشار إلى أن الاتصال الهاتفي بين ماكرون وبوتين تم بناءً على “طلب فرنسي” في إطار محاولات باريس لإيجاد حلا للأزمة.

وفي 24 فبراير/ شباط الماضي، أطلقت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية “مشددة” على موسكو.​​​​​​

الأناضول