روسيا – تم إنهاء معرض ” الطليعة الروسية، الثورة في الفن” الذي أقيم في مركز الإرميتاج -أمستردام” الهولندي للمعارض قبل الموعد المحدد له. وبدأ المتحف الروسي في إعادة معروضاته إلى بطرسبورغ.

واتخذ هذا القرار من قبل متحف الإرميتاج بمشاركة مركز “الإرميتاج – أمستردام”الهولندي بسبب التطورات الأخيرة في أوكرانيا.

أفاد بذلك الخميس 3 مارس الجاري المكتب الصحفي للمتحف. وجاء في بيان صحفي نشره المتحف الروسي: “ختتم معرض ” الطليعة الروسية، الثورة في الفن” أعماله قبل الموعد المحدد له في مركز “الإرميتاج – أمستردام”. وقد اتخذنا هذا القرار آخذين في الاعتبار ضغطا غير مسبوق قد تعرض له زملاؤنا في مركز “الإرميتاج – بطرسبورغ” على خلفية الأوضاع السياسية الحالية. وقد بدأت عملية إعادة معروضات المتحف في أسرع وقت ممكن”.

يذكر أن المعرض كان يفترض أن يستمر في العمل لغاية 8 يناير عام 2023 . أما مركز “الإرميتاج – أمستردام” فأحاطنا الخميس 3 مارس الجاري علما بأنه يعلّق علاقاته معنا بسبب العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها القوات الروسية في أوكرانيا.

المصدر: تاس