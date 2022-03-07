مصر – وجه أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية ومدير مركز الإرشاد الزواجي عمرو الورداني، رسالة للمصريين، بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة الإنجاب بعد عامين من الزواج.

وقال الورداني في تصريحات متلفزة إن المقصد الأساسي من الزواج ليس الإنجاب، ولكن العيش بقيم المودة والسكينة والرحمة، ومن الممكن أن يتزوج البعض ولا ينجب.

وأضاف الورداني، خلال لقاء ببرنامج “من مصر”، المذاع على شاشة قناة “CBC”، أن “بعض الأئمة ترى أنه في أزمات الفتنة يجب ألا ينجب الناس، ومنهم الإمام الشافعي، إذ كان يرى أن الشخص إذا كان ليس لديه القدرة على الزواج لا يتزوج، ويتفرغ لطلب العلم والعبادة”.

وأكد أنه “لا يدعو للعزوف عن الزواج، ولكن في كل الأحكام الشرعية يجب مراعاة السياق الذي نتواجد فيه، وبالتالي فإن تأخير الإنجاب شرعا جائز، وليس به أي مشكلة، وقد يكون هذا جزء مما يحصل به الشخص على الثواب”.

وأشار إلى أنه “من الظواهر الخطيرة في المجتمع هي “طلاق الأطفال”، والمقصود هنا ليس بطلاق القاصرات، ولكن طلاق الرجل لزوجته وأطفالها، بحيث لا يرى أولاده بعد ذلك”.

ومن الظواهر الأخرى الخطيرة، بحسب الورداني، هي زواج التلقيح، والمقصود بأن المرأة تتجه للزواج بهدف الإنجاب فقط ثم تطلب الطلاق: “دي كارثة وتحدث في المجتمع وتزيد”.

وأكد أن السنة الأولى للزواج هي سنة عالية المخاطر، لأنها سنة الصدام والمشاعر المتضاربة، لذلك من المحبذ عدم الإنجاب خلالها، “أقعدوا الأول مع بعضكم عشان يحصل ما بينكم تطبيع، واللي مش بيحصل إلا بعد السنة الخامسة من الزواج”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد تحدث عن نصيحته لابنته قائلا: “حد قال لبنته لما تيجي تتجوز انتظري سنة أو اتنين وخدي نفسك وعيشي واتعودي على الحياة الجديدة قبل ما تخلفي”.

وقال السيسي: “مبتكلمش على تنظيم أسرة خالص.. انا قلت لبنتي كده.. قلت استني سنتين تلاتة على الأقل”.

وتابع السيسي: لما البنت تخرج من بيت أبوها وتروح بيت جديد، تخلف بعد شهرين وبعدين يطلقوا، طب خدي فرصة وشوفي وبعدين خلفي”.

وأضاف “والله العظيم أنا قلت لبنتي كده، قلتلها استني سنتين تلاتة على الأقل”.

المصدر: روسيا اليوم