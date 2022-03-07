ليبيا – طالب مكتب النائب العام من السلطة المحلية في مدينة تاورغاء إخلاء مخيم الدعوة الإسلامية خلال أسبوعين وفق إخطار سيتم توزيعه علي المقيمين والعمل على إخلاء بقية المخيمات تنفيدًا لخطة إخلاء كافة الأماكن العامة، ومنها مقرات الشركات التي اتخذها أهالي مدينة تاورغاء كسكن لهم منذ نزوحهم سنة 2011.

مكتب النائب العام وعد رئيس المجلس المحلي باتخاذ عدة خطوات من شانها تذليل الصعوبات التي يواجهونها بدعم العودة والاستقرار بمدينة تاورغاء، والتي منها جبر ضرر الاهالي عن مساكنهم وسرعة صيانة الشعبيات بالمدينة وفق القرار 375، وكذلك إنشاء وحدات سكنية جاهزة، وذلك من خلال تواصله مع الجيهات دات العلاقة بالحكومه الليبية.

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