الأرجنتين – أعلن ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين قائمة “راقصي التانغو” خلال التوقف الدولي المقبل.

وشهدت القائمة عودة ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان، بعد غيابه عن المعسكر الماضي.

وجاءت قائمة منتخب الأرجنتين كاملة، كالآتي:

فرانكو أرماني – خوان موسو – إيميليانو مارتينيز – أندرادا – جيرونيمو رولي – جونزالو مونتيل – ناهيل مولينا – خوان فويث – كوارتا – جيرمان بيزيلا – أوتاميندي – كريستيان روميرو – ليساندرو مارتينيز – نيهوين بيريز – نيكولاس تاجليافيجو – ماركوس أكونا – فرانكو كاربوني – باريديس – جويدو رودريجيز – دي باول – بالاسيوس – لانزيني – لو سيلسو – روبيرتو بيريرا – إيميليانو بويندا – إليخاندرو جوميز – نيكولاس جونزاليس – لوكاس أوكامبوس – أليخاندرو جارنشو – أليكسيس أليستر – نيكولاس باز – تياجو جيرالينك – فالنتين كاربوني – دي ماريا – لوكا روميرو – ماتياس سولي – ليونيل ميسي – باولو ديبالا – لاوتارو – خواكين كوريا – أنخيل كوريا – جيوفاني سيميوني – لوكاس بوي.

ويلتقي منتخب الأرجنتين، فنزويلا والإكوادور في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2022، في 25 و29 مارس الجاري.

المصدر: “وكالات”