ليبيا – رأى المحلّل الاقتصادي علي ميلاد أنّ إنتاج ليبيا من الغاز قليل جدًا بالمقارنة مع الإنتاج الروسي الذي يصل إلى 199 مليار متر مكعب سنويًا،مشيرًا إلى أنها فرصة لرفع الطاقة الإنتاجية أو فتح عطاءات استثمارية جديدة للغاز مع توفر مخزون كبير.

ميلاد وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري أشار إلى أن عدم الخضوع للاحتكار الروسيّ كان دافعًا لأوروبا من أجل البحث عن غاز الجزائر وليبيا خلال الفترة الماضية، موضحًا أنّ ليبيا يمكن أن تكون رائدة في مجال الغاز لو اهتمّت الحكومات بهذا القطاع وعالجت مشكلات شركة الكهرباء التي تتغذى من الغاز.

ونوه المحلل الاقتصادي إلى أن الغاز الطبيعيّ رافد مهم للثروة في ليبيا.