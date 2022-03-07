وزارة التموين المصرية: لا زيادة في سعر رغيف الخبز ونناقش إدارة الدعم فقط

وزارة التموين المصرية: لا زيادة في سعر رغيف الخبز ونناقش إدارة الدعم فقط

مصر – أعلن رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين المصرية عبد المنعم خليل أن الأسعار ارتفعت بشكل بسيط في بعض السلع الغذائية، مثل الأرز والزيت.

وفي تصريح لقناة “صدى البلد”، أضاف خليل أن “الدولة المصرية قادرة على تجاوز هذه الأزمة، وستكون السلع متوفرة ولا يوجد بها أي نقص لأن مصر لديها مخزون استراتيجي”.

وقال إن “أسعار السلع في منافذ الوزارة لم تشهد أي زيادة حتى الآن ولدينا مخزون استراتيجي من القمح يكفي لفترة 5 أشهر”.

وأردف قوله: “مفيش زيادة قرش ساغ في منافذ الوزارة حتى الآن”.

وأكد أن “الوزارة خدمية ولا تهدف الربح، وتعتبر رمانة الميزان بالنسبة للسوق”، مشيرا إلى أن “القيادة السياسية ضخت 50 مليار جنيه لزيادة السعة التخزينية لفترة طويلة، وهناك تعاقدات مع السودان بشأن اللحوم والمخزون الاستراتيجي آمن تماما”.

وتابع أن “منافذ بيع السلع الغذائية في شهر رمضان ستكون بسعر الجملة، وتم تأمين احتياجات الشهر قبله بـ3 أشهر، من مختلف السلع والمنتجات التي تطرحها الوزارة في المنافذ وستنخفض الأسعار لـ 30% في معارض أهلا رمضان”.

وأكد عدم زيادة سعر رغيف الخبز الخاص بالتموين، داعيا إلى عدم الانصياع إلى الشائعات.

وشدد على ضرورة الإبلاغ عن وجود أي زيادات من أصحاب الأفران في سعر رغيف الخبز المدعوم.

المصدر: RT