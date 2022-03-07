ليبيا – أجرت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز أمس الأحد حوارًا ملهمًا مع مجموعة من الليبيات اللائي تقدمن بالترشح للانتخابات البرلمانية، وذلك بحضور القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا.

ويليامز حثت المرشحات، عن مختلف الدوائر الانتخابية في ليبيا، على الدفع باتجاه إجراء الانتخابات تلبية لمطالب أكثر من 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الوطنية.

كما أعربن عن قلقهن بشأن تدني نسبة تمثيل المرأة في الحياة السياسية الليبية ودعون إلى زيادة حصة النساء في الانتخابات.

ومن جانبها أثنت ويليامز على قرارهن بالترشح للانتخابات وأطلعتهن على مبادرتها التي أعلنت عنها مؤخرًا والتي تهدف إلى جمع الليبيين الى كلمة سواء للاتفاق على قاعدة دستورية توافقية كي يتسنى إجراء هذه الانتخابات في أسرع وقت ممكن.