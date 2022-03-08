آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني

آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في أسبوعها الثاني

أوكرانيا – يواصل الجيش الروسي عمليته الخاصة في أوكرانيا للأسبوع الثاني، وسط تشديد الدول الغربية عقوباتها الاقتصادية ضد موسكو، وزيادة الدعم العسكري للسلطات الأوكرانية.

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المرصد : RT