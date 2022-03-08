ألمانيا – ارتفعت الأسهم الأوروبية خلال التعاملات المبكرة، الثلاثاء، بعدما سجلت أدنى مستوى في عام بجلسة أمس وسط تصاعد تأثير العقوبات الاقتصادية على روسيا وارتفاعات قياسية بأسعار السلع.

وتواصل روسيا توسيع عملياتها العسكرية في أوكرانيا منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، ما دفع الدول الغربية إلى فرض عقوبات مالية واقتصادية واسعة عليها.

وبحلول الساعة (11:40 ت.غ)، ارتفع المؤشر ستوكس القياسي 600 للأسهم الأوروبية 0.34 بالمئة إلى مستوى 418.57 نقطة.

وصعد مؤشر “داكس” الألماني 111 نقطة تعادل 0.87 بالمئة ليسجل 12951 نقطة؛ وزاد مؤشر “كاك” الفرنسي 65 نقطة تعادل 1.08 بالمئة إلى 6046 نقطة.

وارتفع مؤشر “فوتسي إم بي آي” الإيطالي 2.31 بالمئة تعادل 530 نقطة ليسجل 22671 نقطة.

في المقابل، انخفض مؤشر فوتسي 100 البريطاني 0.16 بالمئة ليسجل 6949 نقطة.

وكانت مؤشرات الأسهم الأوروبية أغلقت تعاملات الاثنين عند أدنى مستوى في عام، لكنها قلصت خسائرها بعد أن تلقت دعما من أسهم شركات الطاقة التي استفادت من ارتفاع أسعار النفط إلى 130 دولارا للبرميل.

الأناضول