إعلام إسرائيلي: لقاء إسرائيلي فلسطيني سري في رام الله يهدف إلى بلورة حزمة تسهيلات للفلسطينيين

إعلام إسرائيلي: لقاء إسرائيلي فلسطيني سري في رام الله يهدف إلى بلورة حزمة تسهيلات للفلسطينيين

فلسطين – أفاد موقع صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبري بأن لقاء سريا عقد في مدينة رام الله في الضفة الغربية امس الاثنين بين قيادات إسرائيلية ومسؤول فلسطيني.

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني قوله إن رئيس قيادة وزير الأمن الإسرائيلي، معيان يسرائيلي وصل إلى رام الله للقاء حسين الشيخ، المسؤول عن التنسيق مع إسرائيل.

وأضاف المصدر أن “الاجتماع حضره أيضا منسق عمليات الحكومة في الضفة الغربية اللواء غسان عليان”.

وأشار إلى أن اللقاء هدف إلى صياغة بنود حزم من التسهيلات للفلسطينيين قبل حلول شهر رمضان والذي سيبدأ خلال ثلاثة أسابيع.

المصدر: I24