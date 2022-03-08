سوريا – وقعت سوريا اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية مع كومنولث الدومينيكا، وجرت مراسم التوقيع في مقر الوفد الدائم لسوريا في نيويورك.

وقالت الخارجية السورية إن الاتفاق يشير “إلى الرغبة المشتركة للبلدين في التمسك بالمثل العالمية المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة بشأن العلاقات الودية بين الدول الأعضاء، والحرص على الالتزام بالمعايير العالية المنصوص عليها في اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، وإقامة شراكات ثنائية للسعي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وتبادل التجارب والخبرات لما فيه مصلحة البلدين”.

ووقع الاتفاق عن الجانب السوري المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة بسام صباغ، وعن كومنولث دومينيكا السفيرة لورين بانس روبيرتس المندوبة الدائمة لدومينيكا لدى الأمم المتحدة.

وأضافت الخارجية السورية أن صباغ رحب بإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين “باعتبارها فاتحةً لإرساء تواصلٍ وتعاون ثنائي متعدد الأوجه، وللتنسيق وتبادل الدعم في المحافل الدولية”.

بينما عبرت السفيرة روبيرتس عن سعادتها بالتوقيع على اتفاق إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأعربت عن أملها بأن يتم العمل على استكشاف جميع فرص التعاون الثنائي الممكنة وتطويرها في مختلف المجالات، حسبما ذكرت الخارجية السورية.

يذكر أن كومنولث دومينيكا جزيرة في البحر الكاريبي، مساحتها نحو 750 كيلومترا مربعا، وتعد من الوجهات السياحية نظرا لجمال طبيعتها وخلوها من التلوث.

استقلت عن بريطانيا في عام 1978، وأصبحت عضواً في منظمة الأمم المتحدة في العام نفسه.

المصدر: RT